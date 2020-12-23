У Дніпрі рятують хлопчика, якого збив потяг.

У Дніпрі рятують 11-річного хлопчика, якого збив потяг. Інцидент стався на залізничному перегоні біля Кам’янського. Дитина не дійшла лічені метри до свого будинку. Що кажуть лікарі про стан підлітка та як допомогти родині — дивіться далі.

Відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та численні поранення голови. 11-річного Костю доправили до обласної дитячої лікарні після того, як його збив потяг. Транспортували з Кам’янського до Дніпра санавіацією. Тепер він у реанімації, у комі.

Мама хлопчика і досі не може оговтатися від страшної новини. Каже: син завжди був уважним, коли переходив залізничні колії. Це єдина дорога, яка веде від зупинки маршрутки до їхнього будинку. Як могло трапитися лихо не розуміє.

Як кажуть свідки, Костя відволікся на електричку. Він чекав, доки вона проїде, і не помітив інший потяг, який рухався прямісінько на нього.

Окрім Кості в родині ще п’ятеро дітей. Наймолодшому лише три місяці. Батько малих помер у серпні, а мама просто не в змозі сплатити за лікування сина. Постраждалого хлопця взяв під опіку благодійний фонд.

Якщо ви бажаєте допомогти Кості, гроші на лікування можна перерахувати на банківську картку благодійного фонду. Її номер на вашому екрані.

БФ “СОВУШКА”

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