Немовлят-сиріт не роз’єднуватимуть з дорослішими братами й сестрами

Немовлят, позбавлених батьківського піклування, прийматимуть у соціальних центрах підтримки дітей. Дніпро стало першим містом області, де новонароджених малюків не роз’єднуватимуть з їх дорослішими братами й сестрами. З наступного року малят вже готові приймати у реабілітаційному центрі “Барвінок”. В яких умовах житимуть маленькі постояльці — дивіться далі.

Раніше до міських дитячих центрів соціальної реабілітації приймали дітей лише від трьох років. Якщо ж в родині були молодші брати й сестри, їх доводилось розлучати та віддавати немовлят до обласних інтернатів.

“Ми проаналізували такі випадки, їх було дуже багато по місту. І тому ми прийшли до цього рішення, що потрібно реорганізовувати такі заклади.”

Тому з першого січня міські центри підтримки дітей і сімей зможуть приймати до себе й новонароджених малюків. Також до них можна буде одразу влаштувати немовлят, покинутих у пологових будинках. Першими зустрічати малечу вже готові у дитячому соціальному центрі “Барвінок”.

“Ми можемо прийняти 5 дітей. Для цього спеціально облаштували одну невеличку кімнату, там в нас два ліжечка, також одне ліжечко для маленької дитини у нас в групі де діти дошкільного віку.”

Для догляду за маленькими вихованцями центр прийме на роботу п’ять додаткових фахівців.

Психологиня соціального центру каже, такі умови, максимально наближені до родинних, сприятимуть адаптації дитини та позитивно вплинуть на її подальший розвиток.

Незабаром усі дитячі міські центри допомоги зможуть прилаштовувати до себе новонароджених малюків та дітей віком до 3 років.