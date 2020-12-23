Унікальний концерт відбудеться в обласній філармонії

23.12.2020 17:44

Почути музику Штрауса! Причому не єдиного, а всіх п’яти представників відомої композиторської династії пропонують в обласній філармонії. Унікальний концерт відбудеться 24 та 25 грудня. Керувати оркестром запросили дуже відому людину, визнану ЮНЕСКО “артистом в ім’я миру”. Це диригент симфонічного оркестру Національної опери України Герман Макаренко. Наша знімальна група побувала на репетиції.

Герман Макаренко із задоволенням приїхав до Дніпра. Це приємна можливість втілити мрію зіграти музику всіх Штраусів в єдиному концерті.

Герман Макаренко не лише талановитий диригент, а ще й кандидат філософських наук. Тому не дивно, що він замислювався про вплив мистецтва на людину. А Штрауси, на його думку, були тими композиторами, які з семи нот могли зробити твори, що змушували сміятися, веселитися й забувати про суєтність життя.

Близько двох годин триватиме програма з творів п’яти Штраусів. Музиканти й диригент сподіваються, що шанувальники симфонічної музики розділять з ними радість зустрічі з класикою у різдвяні дні.

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