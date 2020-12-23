У штабі оперативного командування “Схід” сьогодні зустрічали ветеранів

Ветеранів запросили з нагоди прийдешніх свят. Військові поклали квіти до меморіалу загиблих воїнів ООС. Потім завітали до кімнати слави, яка до цього моментуще не відкривала своїх дверей для екскурсій. Як все було — дивіться у наступному матеріалі.

Генерал-майор оперативного командування “Схід” зустрічає поважних гостей у штабі управління. Спершу ветерани разом з військовими поклали квіти до меморіалу за загиблих під час війні на Сході України.

Ігор Геннадійович, генерал-майор у відставці, каже — завжди з задоволенням приходить до цього місця. Адже приємно спостерігати, як нове покоління наслідує найкраще.

Після ветеранів відвели до музею слави. До речі, він вперше відкриває свої двері для відвідувачів та преси. Тут зібрані свідоцтва війни на Донбасі, яку доводиться переживати громадянам України та її захисникам.

З зацікавленістю роздивляється експонати пан Анатолій. Полковник у відставці вражений. Додає — такі місця обов’язково мають бути, аби пам’ятати про подвиги наших захисників.

“Особливо мене вразила ось ця карта, на якій показана велика кількість героїв. Тих, хто віддали свої життя за Україну, за нас теж, щоб ми жили в мирній обстановці.”

Після кімнати бойової слави, ветеранам показали, як здійснюється управління військами оперативного командування, розповіли про зміни в штабі та підсумки року.

А завершили захід музикою. Військовий оркестр грав для гостей “Марш вільна Україна”.