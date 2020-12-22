На Дніпропетровщині затримали членів злочинної організації

22.12.2020 19:11

Розбійні напади, рекетирство, сутенерство, продаж наркотиків, шантаж та навіть викрадення людей. Це — далеко не повний список злочинів кримінального угрупування, членів якого затримали на Дніпропетровщині. Останні два роки банда діяла на території Павлограда, Кривого Рогу та Дніпра. У справі аж 30 фігурантів. Під час серії з 48 обшуків правоохоронці виявили багато холодної та вогнепальної зброї, бронежилети, кайданки, балаклави та наркотичні речовини.

“В порядку статті 208 затримано 8 осіб, серед яких організатор банди. Вони доставлені до ізолятора. Їм вручено підозри за декількома статтями. Після проведення експертиз, їхнім діям буде надано додаткову кваліфікацію.”

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