Україна перетнула позначку в 1 мільйон інфікованих на COVID-19

У новорічну ніч ресторанам дозволили працювати до ранку, а не до першої години ночі, як раніше. Відповідна постанова з’явилася на сайті Кабміну. А у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що нікого не примушуватимуть робити щеплення від коронавірусу. І обіцяють, що імунізація розпочнеться вже у лютому. А тим часом загальна кількість українців хворих на COVID-19 перевищила один мільйон. Про все це детальніше — дивіться далі.

Отже, Україна вже перетнула позначку мільйон інфікованих на COVID-19. Щодо останньої доби, то виявили майже 11 з половиною тисяч нових випадків коронавірусної недуги. При цьому людей, що одужали – на 4 тисячі більше. В нашій області добовий показник склав 549 інфікованих. Майже три сотні у Дніпрі. З них в стаціонарах перебувають 587 хворих.

“У 21-й лікарні – 156 пацієнтів, у 16-й лікарні – 68, у 4-й лікарні – 89, у 6-й лікарні – 130 пацієнтів, у 9-й лікарні – 78, в 11-й лікарні – 55, а у 6-й дитячій – 11 пацієнтів з COVID-19.”

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Києві – майже 1400. В лідерах також Запорізька, Одеська та Донецька області. Уряд змінив думку щодо новорічного святкування і дозволив працювати ресторанам та кафе не до часу ночі, а до сьомої ранку.

А в міністерстві охорони здоров’я анонсували дорожню карту імунізації. Йдеться в тому числі і про створення пів сотні спеціалізованих центрів за прикладом деяких європейських країн. Працювати вони будуть по 10 годин на день. Перші вісім мільйонів вакцин мають надійти наприкінці зими від ініціативи COVAX.

А в міністерстві закордонних справ заявили, що припиняти авіасполучення або обмежувати поїздки на період новорічно-різдвяних свят, в Україні не планують. Але водночас закликають громадян максимально дотримуватися карантинних заходів у разі подорожі.

Тим часом у світі деякі країни зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу, який спочатку виявили у Британії. Повідомлення про це надійшли з Ірландії, Малайзії та Сінгапуру.