На Набережній встановили світлофор, що контролює швидкість транспорту

Такий “розумний” об’єкт встановили у Дніпрі на Набережній Перемозі. Датчики, що розміщені за кількасот метрів, дозволяють зчитувати швидкість автівок. Якщо вона перевищує допустиму норму – вмикається червоний сигнал для зупинки.

За словами фахівців “Дніпродорсервіса”, цей проєкт пілотний. Його мета – змусити водіїв бути пильними та не ганяти набережною. За перший день роботи світлофору вже зафіксували понад 500 випадків, коли рух примусово зупинявся.