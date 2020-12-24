Чимале провалля утворилося під шляхопроводом на проїзді Гальченка

Місцеві занепокоєні станом об’єкту, адже цією автомобільною артерією користуються дуже часто. Експерти ж припускають, що до такої руйнації могли призвести неконтрольовані стічні води. Чи є реальна загроза для магістралі та як реагують на ситуацію у міськраді – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Повна розруха. Ось таке провалля знаходиться прямісінько під автомобільним шляхопроводом на проїзді Гальченка. Виглядає це тривожно, адже кожного дня цією дорогою курсує тисячі машин.

Першими на руйнування під переправою звернули увагу місцеві. У кількох фейсбук-групах з’явилися обурливі пости дніпрян.

“Чому руйнується підпірний насип під мостом? Звісно, це повинні сказати спеціалісти. Але мене дуже здивувало те, що немає відводу дощових вод. При чому, я так розумію, що їх там ніколи й не було!”

Ми це й зробили – звернулись до спеціалістів з мостобудування. Олександр Коноплянник – завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Придніпровської Академії будівництва.

Тобто, шляхопровід дійсно підмиває стоками. Дощова вода просочується через щілини у конструкції та, руйнуючи бетон, прямує до невеличкого каналу, який протікає під мостом.

Тривалий стік води вже проробив ось такий жолоб у ґрунті. Зовсім поряд опори мосту. Експерт запевняє, якщо найближчим часом не вжити заходів – стійкість переправи значно погіршиться.

У міськраді ж нічого критичного у цій ситуації не вбачають. Мовляв, подібне руйнування на ділянці проїзду Гальченка спостерігається щороку. І єдине, що можуть зробити комунальники, кожний раз підгортати пісок бульдозерами.

У мерії погоджуються, що надлишкова кількість стічних вод пов’язана з відсутність зливовідводів. Але будувати їх на цій ділянці навіть не планують.