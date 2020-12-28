Тримав у страху фермерські господарства! На Дніпропетровщині затримали лідера злочинного угрупування. На момент скоєння розбійних нападів організатор групи був депутатом однієї з районних рад.

Банда діяла протягом 2 років. Під час скоєння злочинів погрожували вогнепальною зброєю, вдягали камуфляж та балаклави.

Найзухваліший напад стався у жовтні 2018-го року. Тоді молодики увірвалися на територію господарства у Межовій. Зв’язали охоронця та викрали сейф, в якому було понад 50 тисяч доларів.

З рештою поліції вдалося затримати 31-річного лідера банди. Йому оголосили підозру за двома статтями — розбій та незаконне поводження зі зброєю. Зараз він під вартою. Тривають слідчі дії.