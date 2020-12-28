Двох жінок звинувачують у торгівлі немовлям

39-річна мешканка Кривого Рогу передала свою новонароджену доньку для експлуатації жінці, яка займалася жебрацтвом та планувала втягнути у це дитину. Ще бувши вагітною, вона використала для оформлення у пологовий будинок анкетні дані своєї спільниці. Й наступного дня після пологів передала їй немовля. Під час оформлення документів на державну допомогу нечисте запідозрили соціальні працівники. Обом фігуранткам вже оголосили підозру. Їм загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі.

“Рідна мати дівчинки громадянка іншої держави, раніше судима за майнові злочини та зберігання наркотиків. На території нашої держави проживала без реєстрації, окрім новонародженої дівчинки, мала ще трьох дітей.”