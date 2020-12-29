Одразу 4 нові мініскульптури з’явилися у Дніпрі 

Висотою 15 сантиметрів, бронзові фігурки встановили на честь знакових об’єктів в нашій історії та культурі. Скульптури — частина проєкту, що переміг у бюджеті участі. Три з них – “Міст Олександра Поля”, “Марафонець Дніпра” та “Диригент Дніпра” вже презентували городянам. Які ж нові витвори мистецтва прикрасили місто та де їх шукати — Таїсія Скрипник розповість.

Його називають смаком дитинства. Печиво “Дніпро” стало чи не культовим смаколиком міста і саме йому сьогодні присвячена перша мініскульптура.

Вперше це печиво з’явилося на прилавках дніпровських крамниць 53 роки тому. Людмила — донька авторки його рецепту, пригадує, того часу у продажу було багато цукрового печива, яке вже “приїлося”.

Нове печиво одразу полюбилося, та стало справжнім “бестселером” того часу. Сьогодні ж його виробництво знову відновили, а на честь вже культового “Дніпра” на оглядовому майданчику у парку Шевченка тепер стоїть бронзова мініскульптура.

Наступний пам’ятний знак вже готуються відкривати біля університету митної справи та фінансів.

Третина жителів Дніпра — молодь та студенти. Тому в мініскульптурі на їхню честь вирішили увіковічити залікову книжку.

Локацію для третього, не менш важливого символу, обрали на Катеринославському бульварі. Тут колись ходили трамваї та був так званий “трикутник” для розвороту декількох маршрутів. Відтепер нагадувати мешканцям про це буде п’ятнадцятисантиметровий бронзовий трамвай.

На відкриття останньої мініскульптури біля входу до Парку Глоби зібралося чимало людей. В їх руках символіка футбольного клубу “Дніпро”. Й недарма, адже наступний пам’ятний знак присвячений вболівальникам.

Нові бронзові мініскульптури — частина проєкту “Відчуй Дніпро”, що переміг у бюджеті участі. В місті вже відкрили сім подібних архітектурних композицій.

“Це все зроблено і для нашого міста і для нашого мешканця і, звичайно, для туристів. Чекаємо у Дніпрі туристів, бо Дніпро це не тільки металургійна столиця, а місто яскраве, красиве і туристичне.”

Завершити перший цикл “Відчуй Дніпро” має ще одна мініскульптура. Автори проєкту кажуть, восьму бронзову пам’ятку городяни побачать вже найближчим часом.