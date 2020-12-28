На вулиці Березинській радіють облаштуванню скверу

Огорожа, міцна тротуарна плитка та освітлення! Мешканці одного з дворів по вулиці Березинській радіють облаштуванню скверу поруч із їхнім будинком. У планах міської влади реконструкції не було. Проте ресурси на неї віднайшов народний депутат України Дмитро Кисилевський. Подробиці — далі в сюжеті.

Вулиця Березинська. За кількадесят метрів — величезний ринок, також поруч торговельний центр. Рух тут завжди жвавий. Раніше жителі прилеглих будинків боялися за життя та здоров’я дітей, які грають на цьому дитячому майданчику. Бо територія була ніяк необлаштована.

Відтепер тут є надійна огорожа, що відділяє ігрову зону від дороги. А ще вуличне освітлення, замість багнюки — міцна тротуарна плитка. Місцеві жителі кажуть: стало дуже зручно.

Міська влада не планувала виділяти кошти на цей об’єкт. Ресурси віднайшов народний депутат України Дмитро Кисилевський. Він залучив до проєкту одне з підприємств лівого берега. Відтак на роботи не пішло ані копійки з бюджету.

Також вже навесні у сквері на Березинській з’являться лавочки та пісочниця.