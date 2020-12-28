На Дніпропетровщині за останню добу +300 інфікованих

За минулу добу в Україні зафіксували майже 4,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Попри невеликий спад захворюваності, січневий локдаун скасовувати чи переносити не будуть. Про таке заявив міністр охорони здоров’я. Тим часом Європа минулого тижня почала масову імунізацію населення. А українці зможуть щепитися наприкінці зими, і це в кращому випадку. Першими стануть медики та військовослужбовці. Про ситуацію детальніше — дивіться далі.

Міністерство охорони здоров’я не збирається скасовувати посилений карантин, запланований на період з 8 по 24 січня 2021. За словами очільника МОЗ, сьогоднішнє зменшення рівня захворюваності на COVID-19 пов’язане із дотриманням низки протиепідемічних заходів, включно з карантином вихідного дня. Але, в уряді впевненні, після святкувань нової хвилі не уникнути.

За минулу добу в Україні зафіксували менш ніж 4,5 тисячі нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість підтверджених випадків традиційно зареєстрована у Києві. За ним — Запорізька та Миколаївська області. На Дніпропетровщині за останню добу понад 300 інфікованих. 200 з них — це мешканці Дніпра. Понад 600 перебувають в стаціонарах.

“У 21-й лікарні – 145 пацієнтів, у 16-й лікарні – 85, у 4-й лікарні – 90, у 6-й лікарні – 127 пацієнтів, у 9-й лікарні – 76, в 11-й лікарні – 79, а у 6-й дитячій – 7 пацієнтів з COVID-19.”

Найтяжчих хворих на COVID-19 доправляють до лікарні Мечникова. Поки виписується пацієнтів менше, ніж надходять.

Аби не наражати себе на COVID-19, медики радять зустрічати свята у вузькому родинному колі.

І обов’язково слід носити захисну маску. У Всесвітній організації охорони здоров’я переконані, цього правила мають дотримуватись також і люди, які вже перехворіли на COVID-19. Адже достеменно невідомо, як довго триває імунітет після хвороби. Після інфікування коронавірусом антитіла починають вироблятися тільки за кілька тижнів. Зараз проводяться дослідження, щоб з’ясувати, наскільки сильна така імунна відповідь і як довго вона діє.