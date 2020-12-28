Дніпро повністю готовий до Нового року

Блискучі інсталяції, різнокольорові гірлянди та іграшки. Скільки цьогоріч святкових локацій у місті та куди піти прогулятися біля прикрашеної ялинки— вже знають наші журналісти. Подробиці — у Софії Куценко.

Ані концертних майданчиків, ані святкового ярмарку, ані розваг. Без глінтвейну та гучних гулянь відзначать Новий 2021 рік у Дніпрі. Масштабні заходи скасували через карантинні обмеження. Утім святковою атрибутикою місто все ж таки прикрасили.))

Різнокольорові фігурки, блискітки та гірлянди. Все це святкове убрання нової вулиці Яворницького. Цього року її прикрасили вперше, як і новозбудовану вулицю Короленка. На обидві локації, кажуть у міськраді, спрямували максимум сил та коштів.

Містянам така святкова атрибутика до душі.

Гірляндами різного розміру прикрасили площу Героїв Майдану. Там же традиційно встановили й головну ялинку Дніпра. Щоправда, цьогоріч обійшлися без блискучих інсталяцій навколо. Мінімалізму дотрималися й у парках Глоби та Шевченка. Окрім штучних ялинок, про свято нічого й не нагадує. Що не дуже подобається деяким містянам.

Загалом цієї зими святкових локацій побільшало. Крім того, встановили аж дванадцять ялинок у різних районах міста. Аби новорічну атмосферу не зіпсували вандали, за порядком та цілісністю прикрас слідкує Муніципальна варта.

Скільки витратили на новорічне убрання у міськраді поки що не точно підрахували. Кажуть, що бюджету це коштувало приблизно 5-6 мільйонів гривень.