Сталася масштабна аварія на насосній станції

29.12.2020 18:19

Пів міста без води. Ще вчора ввечері У Дніпрі сталася масштабна аварія на насосній станції. З ладу вийшли усі 3 лінії енергозабезпечення. В результаті у чималої кількості мешканців правобережжя пропало водопостачання. Найгірша ситуація на житломасиві Західний. До точок продажу питної води вишикувались черги. Люди діляться у соцмережах відео, де з кранів тече іржава речовина. У міськводоканалі ж повідомляють — наразі вода подається в усі райони. Однак не вистачає тиску.

Міськраді ж досі не розуміють, як така аварія взагалі могла статися. Відновити водопостачання у повному обсязі чиновники обіцяють протягом наступних 36 годин.

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