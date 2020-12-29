Пів міста без води. Ще вчора ввечері У Дніпрі сталася масштабна аварія на насосній станції. З ладу вийшли усі 3 лінії енергозабезпечення. В результаті у чималої кількості мешканців правобережжя пропало водопостачання. Найгірша ситуація на житломасиві Західний. До точок продажу питної води вишикувались черги. Люди діляться у соцмережах відео, де з кранів тече іржава речовина. У міськводоканалі ж повідомляють — наразі вода подається в усі райони. Однак не вистачає тиску.

Міськраді ж досі не розуміють, як така аварія взагалі могла статися. Відновити водопостачання у повному обсязі чиновники обіцяють протягом наступних 36 годин.