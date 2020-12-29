Качки наступають! Парк Глоби затопило й тепер птахи плещуться на пішохідних алеях. Це сталося після низки дощів і перепаду температури.Вода зі штучного озера піднялася в півтора раза й розлилася по прилеглій території. Як зараз виглядає центральний парк Дніпра та чи роблять комунальники бодай щось, аби виправити ситуацію знає наш Марко Ручка.

Ще у суботу дніпряни почали викладати в соцмережі затоплений парк Глоби. Все сталося через дощі зі снігом, які спостерігалися увесь минулий тиждень. Система водовідведення озера не впоралась з рівнем опадів. В результаті — водойма буквально виплеснулася за свої кордони, разом з тутешніми мешканцями.

Відтепер кожен, хто хотів побачити качок та лебедів ближче, може це зробити буквально без жодних перешкод! Ви тільки подивіться — птахи, які ще недавно мешкали за парканом в озері, зараз плавають по пішохідній зоні.

Реакція на інцидент у відвідувачів парку неоднозначна. Людям начебто і цікаво вдаватися до натуралістичних спостережень. З іншого боку зрозуміло, що позитивного у цій ситуації — мало.

Побачивши качок на тротуарі та озеро, яке розтеклось парком, шокована і працівниця атракціону Юлія.

Володимир Миколайович мешкає неподалік. Розповідає — за 50 років бачив затоплення парку тільки раз. Тоді вода накрила чи не усю рекреаційну зону внаслідок потужної повені. Сьогоднішню проблему пов’язує з тим, що озеро дуже давно не реставрували та не чистили. Припускає, що не витримали старі та забруднені колектори.

Балансоутримувачі озера проінформовані про випадок. З мерії кажуть, що комунальники намагалися відкачати воду, аби знизити її рівень. Тим часом заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко заявив, що в плани на 2021 рік входить масштабна реконструкція як самого парку, так і славнозвісного озера.

Коли саме розпочнеться ця реконструкція й чи має місто на неї кошти — поки невідомо.