На житловому комплексі встановили медіафасад

У Дніпрі є багато об’єктів, що претендують на звання «візитівки», але більшості з них не вистачає чогось яскравого. Саме тому вирішили створити щось таке, що не тільки «розбавить» фон міста, а й надихне його жителів. Компанія DM GROUP презентує інноваційний медіафасад на житловому комплексі NEBO.

По суті, це великий монітор, площею 4,5 тисячі квадратних метрів, який складається з майже 20 тисяч керованих медійних модулів. Проєкт розроблявся півтора року. Виконаний колосальний обсяг завдань: починаючи від пайок ручної роботи, закінчуючи монтажем досить масштабного за розмірами обладнання.

Попри свої значні розміри й потужність, медіафасад не заважатиме мешканцям і не буде «засвічувати» квартири. Проєкт продуманий до дрібниць — в ньому передбачений захист від засвітлювання, а яскравість можна регулювати, в залежності від часу доби.

Ідея створення такого медіа фасаду з’явилася після успішної роботи 4-х екранів на ЖК Новодворянський. Поступово з’явилося розуміння, як все це інтегрувати в фасадну систему.

Презентаційна частина демонструє всі можливості екрану, а потім показується основна «тема» – новорічна, затишна, яскрава і без будь-яких рекламних компаній. В DM GROUP розповіли, що намагались закінчити проєкт до Нового року, та таким чином прикрасити місто до свят.

І саме зараз, в сіру і похмуру погоду, на набережній з’явився об’єкт, що надихає перехожих. За медіафасадом можна спостерігати з обох берегів Дніпра, що робить місто більш інноваційним та яскравим.

Медіафасад працює: з неділі по четвер — від заходу сонця до 22:00, а з п’ятниці до суботи — від заходу сонця до 23:00. Прогуляйтесь Набережною та помилуйтесь поєднанням мистецтва та високих технологій на житловому комплексі NEBO!