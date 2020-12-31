В Україні найбільш популярні традиційні імена

Про найбільш популярні та дивні імена розповіли у Міністерстві юстиції. Так, за даними відомства, більшість батьків залишилися вірними традиціям. Тож серед хлопчиків у 2020-у найбільше Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів та Дмитрів. Серед жіночих імен популярними стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія та Вікторія.

Дехто вирішив проявити оригінальність — і назвати дитину незвично. Наприклад, хлопчиків називали Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц та Парижан. А дівчаток — Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка та Шанель.

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