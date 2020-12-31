В Україні найбільш популярні традиційні імена

31.12.2020 13:48

Про найбільш популярні та дивні імена розповіли у Міністерстві юстиції. Так, за даними відомства, більшість батьків залишилися вірними традиціям. Тож серед хлопчиків у 2020-у найбільше Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів та Дмитрів. Серед жіночих імен популярними стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія та Вікторія.
Дехто вирішив проявити оригінальність — і назвати дитину незвично. Наприклад, хлопчиків називали Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц та Парижан. А дівчаток — Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка та Шанель.

Теги: , ,

Інші новини

1-й етап реконструкції мосту через річку Чортомлик – завершено

31.12.2020 14:26

В області понад 450 нових хворих на коронавірус

31.12.2020 14:18

Журналісти 11 каналу згадали основні події 2020 року

31.12.2020 14:13

У новорічну ніч маршрутки в Дніпрі не працюватимуть

31.12.2020 14:04

Дослідження свого генеалогічного дерева набуває популярності

31.12.2020 13:56

На Дніпропетровщині викрили банду, що спеціалізувалася на тяжких злочинах

30.12.2020 18:15

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com