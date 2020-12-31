Журналісти 11 каналу згадали основні події 2020 року

Складний та насичений на події. Таким видався високосний 2020. За 12 місяців сталося чимало поганого та хорошого. Давайте разом згадаємо, чим запам’ятався цей рік у Дніпрі.

2020-й розпочався позитивно. Мінімальна зарплатня зросла, а прожитковий мінімум, в середньому, став трохи понад 2 тисяч. Але вже наприкінці січня надходить все більше інформації про новий вірус з Китаю, який поступово шириться світом.

З початку лютого в Україні розпочалася епідемія грипу. Через складну епідеміологічну ситуацію у місті закрилися школи. З гарних новин — у Дніпрі вдалося віднайти руїни Лазаревської церкви. Фрагменти будівлі розкопали під час археологічної експедиції у Севастопольському парку.

COVID-19 – вже в Україні! У Дніпрі хворою на коронавірус виявилась подружня пара, яка повернулася із Франції. З введенням державного карантину свою роботу припинили усі розважальні заклади, фітнес-центри та ресторани та кафе.

Запам’ятався березень і теплою погодою. Зокрема, у Дніпрі вперше за 25 років зафіксували температурний рекорд.

Квітень розпочався з посилення карантинних обмежень. Дніпро прославився на увесь світ через 600 могил для ймовірних загиблих від коронавірусу. А в обласній лікарні Мечникова відкрили госпітальну базу.

Дочекалися! З 20 травня уряд послабив карантин. У Дніпрі запрацювали заклади громадського харчування, стоматології, магазини побутових товарів та салони краси. Також вільними для відвідування стали парки та спортивні майданчики.

Цього місяця розпочалася будівельна активність. Ремонт стартував на Набережній Перемоги. А вулицю Яворницького стали переробляти на пішохідний бульвар.

Автобуси великої місткості вийшли на дороги Дніпра у липні. Їх закупили у Німеччині. Хоча вони не нові, але у задовільному стані.

Також у центрі уваги річка Дніпро, зелені водорості та прісноводні медузи. Водойма потерпає через обміління та щорічне цвітіння води.

У серпні згадали про легендарну канатну дорогу Дніпра. Зокрема, у музеї “Машини часу” з’явилася 3-D кабінка. За допомогою окулярів віртуальної реальності можна перенестися у просторі та часі.

І знову погіршення епідеміологічної ситуації. Через стрімке поширення ковіду, Дніпро потрапляє до “жовтої” зони карантину. Водночас анонсують початок будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту. Вона буде довжиною понад 3 кілометри та прийматиме найбільші літаки.

Жовтень дві тисячі двадцятого запам’ятався завершенням реконструкції Дніпровського планетарію.Також вдалося ідентифікувати рештки Олександра Поля. Їх досліджувала в столиці ціла команда науковців.

Й відбулися місцеві вибори. Голосували за депутатів районних, міських та обласних рад, а також обирали очільників територіальних громад. За посаду мера Дніпра боролися аж 17 кандидатів.

У листопаді завершили реконструкцію пішохідної вулиці Яворницького. А ще пройшов другий тур виборів мера Дніпра й ним вже вдруге став Борис Філатов.

25-й день народження у грудні відзначив Дніпровський метрополітен. Журналісти одинадцятого каналу зробили чималий матеріал про історію нашої підземки.

А ще з берегів вийшло штучне озеро у парку Глоби. Рівень води піднявся настільки, що качки плавали посеред алей. Все, через застарілу дренажну систему.

І хай би яким не був рік минулий він залишив багато приємних спогадів. Та сподіваємося, що прийдешній 2021-й стане набагато кращим.