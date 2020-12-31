Дослідження свого генеалогічного дерева набуває популярності

Новорічні свята зазвичай згуртовують сім’ї. Ми обов’язково вітаємо своїх родичів, навідуємо один одного, згадуємо про минуле. Між тим дослідження свого генеалогічного дерева набуває все більшої популярності. Ця кропітка робота інколи потребує відвідання декількох архівів, навіть поза межами країни. Допомогти в цьому можуть фахівці, але за чималі гроші. Якими ще методами можна відшукати своїх предків та з чого починати — дивіться у наступному сюжеті.

Чи замислювалися ви про своє коріння? Звідки пішов ваш рід і ким були ваші пращури? І тут можна з’ясувати багато цікавого. Просто зараз ми познайомимося з Анастасією, вона досліджувала своє етнічне походження за допомогою ДНК тесту.

Настю завжди цікавила історія та культура Центральної Азії. Тож дівчина припустила, можливо саме звідти походять її предки.

У соцмережі Настя побачила рекламу ДНК тесту на етнічне походження, тож вирішила і собі спробувати. Після реєстрації та оплати аналізу зі США прийшла посилка з інструкцією та спеціальними колбами для збору біоматеріалу

На результат чекала близько трьох тижнів. Найбільше Настя хотіла аби її ДНК було міксом національностей. Виявилося, що на 50% вона належить до етнічних груп східної Європи — України, Польщі, Росії, Білорусі. Є також фінське коріння, балканське та балтійське.

Цей тест також вказує на ймовірних родичів по всьому світу. Тож це може бути шанс знайти загубленого, наприклад, четвероюрідного брата. Дані ДНК зберігаються у базі, яка постійно оновлюється. Після того, як Настя здала свій тест, її знайшов потенційний родич. І хоча вірогідність спорідненості за ДНК була мала, вони виявили збіг ще й у генеалогічному древі.

Окрім ДНК тесту, дізнатися про своє коріння можна склавши генеалогічне древо.

“В генеалогії ведеться родовід або висхідний, це коли ви шукаєте прапредків і засновника роду від себе особисто вглиб поколінь і віків або нисхідний в разі, якщо вам відомий предок, який першим був носієм прізвища. І тоді ви намагаєтеся від нього дослідити інформацію, це складніше вже робити.”

Довірити скласти свій родовід можна спеціалістам. Проте краще за вас самих ніхто цього не зробить, вважає історик Віктор Воронов. Перше, що треба зробити — розпитати старше покоління. Віктор радить звернути увагу і на корінь прізвища, адже його походження може розповісти про пращурів багато цікавого.

Додаткову інформацію можна також знайти навіть на надгробних плитах предків. Дані про народження та смерть допоможуть у пошуках документів в архівах. Наприклад, у Дніпропетровському обласному зберігається інформація з 1579 року. Якщо поталанить, можна отримати й свідоцтво про шлюб, кількість дітей та ким були ваші предки за професією.

До скасування кріпосного права у 19 столітті, велися навіть записи про селян. Хоча все ж таки, зазначає історик Віктор Воронов, легше віднайти інформацію про людей дворянського походження. Бо окрім інформації про народження та смерть, велися записи про їхнє життя.

Знання свої родичів та етнічного походження може пояснити безліч питань. У Анастасії тест ДНК допоміг виявити генетичні особливості, які притаманні народам Балкан.

Через катаклізми, епідемії, війни документи часто втрачалися. А тест ДНК покаже лише збіг з іншими національностями. Тож надійний спосіб зберегти пам’ять про свій родовід та походження — передавати інформацію з покоління у покоління.