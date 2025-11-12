Вчителька чи пропагандистка? Скандал у школі Дніпра!

12.11.2025 17:02
Video thumbnail for youtube video bqtdjffmcrk

Вчителька чи пропагандистка? Скандал у школі Дніпра! Війна почалася, “бо українці вісім років бомбили Донбас”. Таку думку серед учнів, нібито, озвучує вчителька англійської мови одного з міських ліцеїв. Про це в соцмережах заявила мати шестикласника. В справу вже навіть втрутилися правоохоронці. Утім, коли наші журналісти почали розбиратися в ситуації – жінка зненацька видалила пост. Чому? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

