Пасок безпеки або дитяче крісло – обов’язкові

Поліція Дніпра поставила собі на меті привчити водіїв максимально убезпечувати маленьких пасажирів, яких вони перевозять в салонах. У рамках акції “Водій та дитина” патрульні провели черговий рейд. Порушників штрафували за непристебнуту малечу. Декому з автовласників дали час, аби встановити дитячі крісла.

Набережна Заводська, житломасив Червоний камінь. На світлофорі патрульні помічають чорний легковик із непристебнутими дітьми. Починають переслідування, порушників наздоганяють на Проспекті Свободи. За кермом 21-річна Олена. Водійка виправдовується. Після профілактичної бесіди порушників відпускають. Та одразу ж помічають ще одних. У зеленому ВАЗі їде хлопчик без паска безпеки. Родині наполегливо радять встановити дитяче крісло, бо ж наступного разу на них чекатиме штраф. Штраф за таке порушення – 51 гривня. Та це ніщо у порівнянні із ціною дитячого життя. Патрульні пояснюють: під час ДТП та навіть просто різкого гальмування непристебнута малеча може отримати важкі травми. За безпекою дітей на дорогах патрульні пильнуватимуть упродовж всього літа. Вони виїжджатимуть на місця, де найчастіше стаються ДТП. Особливу увагу приділять пішохідним переходам поруч зі школами.