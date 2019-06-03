Трагедія на Kozak Fest

Одна людина загинула, двоє травмованих. Такі підсумки цьогорічного етно-фестивалю на Дніпропетровщині. Прямо під час концерту шквальним вітром зірвало дах сцени. Шматки металевої конструкції попадали на людей. Завдяки злагодженим діям рятувальників та правоохоронців вдалося уникнути паніки та більшої кількості жертв. Як розслідують ці події та що кажуть організатори фестивалю – розкажемо прямо зараз. Другий день масштабного етно-фестивалю Kozak Fest. Біля сцени – багатотисячний натовп. Люди відпочивають під музику улюблених виконавців. Як раптом починається злива та буревій. Шквальний вітер зриває зі сцени металеву конструкцію. Шматки покрівлі летять просто у натовп. Металева конструкція вдарила у голову 48-річного працівника сцени. Він помер на місці. Ще у двох людей травми кінцівок. Вітер не вщухав досить довго. Він зніс батут та частину наметів. також вимкнулося світло. Через сильну зливу гості фестивалю не могли самотужки виїхати із урочища. Витягти автівки із полону негоди вдалося лише рятувальникам, які задіяли спецтехніку. Двох постраждалих одразу шпиталізували. У них перелами. Їхньому життю нічого не загрожує. А ось за фактом смерті 48-річного чоловіка поліція вже відкрила кримінальне провадження. Організатори Kozak Fest обіцяють допомогу родині загиблого та постраждалим. Вони досі не розуміють, як могла статися трагедія. Кажуть, уважно вивчали прогноз погоди, жодного натяку на буревій чи зливу не було. А компанія, яка монтувала сцену, працює з фестивалем вже третій рік поспіль. Досі проблем з ними не було. Чому сталася трагедія, що забрала життя людини, і хто у цьому винний – після низки експертиз має встановити слідство. Щодо подальшої долі етно-фестивалю, організатори поки не визначилися. Вирішили запитати громадську думку й запустили голосування на своїй фейсбук сторінці.

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