З початку року рятувальники виїжджали на пожежі в екосистеми 1,5 тисячі разів

Зазвичай причиною загорянь у полях та лісах стає людська необережність. Лісники та надзвичайники з острахом очікують свята Трійці, коли дніпровці масово відпочиватимуть на природі. Й вкотре закликають дотримуватися правил безпеки та розважатися не тільки весело, а й з розумом.

З шостого червня на Дніпропетровщині гідрометеоцентром оголошено штормове попередження. До того ж буде спостерігатись найвищий, п’ятий клас пожежної небезпеки. Всім, хто збирається на природу слід пам’ятати, що розводити багаття в лісових масивах заборонено. Це дозволено лише в спеціально обладнаних місцях. Більш того, не можна лишати після себе сміття. Адже наслідки можуть бути страшними. Оскільки розпочались канікули, надзвичайники закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку гри з вогнем. Бо такі розваги загрожують не лише екології, а й людському життю. Хоча іноді профілактичної бесіди потребують і люди старшого покоління. В результаті саме таких випадків з початку року загинули чотири людини, дві були травмовані. В Службі порятунку кажуть: вісімдесят відсотків пожеж в екосистемах спричиняють саме люди. В лісгоспах також ведуть свою статистику. У разі, якщо ж ви стали очевидцем загоряння, негайно набирайте сто один. Цей номер с усіх стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовний.