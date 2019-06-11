Відкрити нову тролейбусну гілку до Дня міста!

Чиновники відзвітували про хід робіт на житломасиві Сонячний. Там створюють контактну мерЕжу для тролейбуса номер 14. Зараз на маршруті усього дві машини – з автономним ходом. Місцеві жаліються: інтервал руху незручний. Вулиця Любарського. Тут, в районі стрілочного заводу, робітники укладають кабельну лінію від місцевої підстанції до житломасиву Сонячний. Так планують дати струм на тролейбусну гілку 14-го маршруту. Зараз на маршруті – усього два тролейбуси на автономному ходу. Вже незабаром їх замінять звичайними та збільшать кількість до чотирьох. Таким чином інтервал руху, твердять чиновники, зменшиться. Місцевим такі зміни до вподоби, бо, кажуть, зараз із чотирнадцятим маршрутом є певні незручності. На всі роботи витратять близько сорока п’яти мільйонів гривень. У КП “Дніпровський Електротранспорт” пояснюють: замість того, аби будувати нову, модернізували стару електропідстанцію, від якої зараз живиться дев’ятий трамвай. Таким чином зекономили бюджетні кошти. Підрядники твердять, роботи йдуть за графіком. На лівому березі – вже встановлені опори та частково натягнута контактна мережа. Після того як завершать ремонт Нового мосту, там мають натягнути контактну мережу. На Маршала Малиновського облаштують додаткові дорожні кишені, встановлять огородження та нанесуть дорожню розмітку.

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