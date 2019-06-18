Стронгмени на ІНТЕРПАЙП

Для змагання українських богатирів металургійний завод ІНТЕРПАЙП виготовив унікальні знаряддя. На підприємстві прокатали труби за спеціальним замовленням – із підвищеними показниками міцності. Випробування знарядь відбудеться вже за місяць, на етапі кубку силачів у Нікополі. Зараз же провідні особи українського стронгмена Василь Вірастюк та Сергій Конюшок на власні очі вирішили пересвідчитися як виробляють знаряддя для змагань.

Відомі українські стронгмени Василь Вірастюк та Сергій Конюшок прибули на ІНТЕРПАЙП, щоб особисто побачити знаряддя, які замовили для змагання богатирів. По-перше, це дванадцяти метрова труба. Так званий лонг-ліфт загальною вагою у тисячу двісті вісімдесят кілограмів. Й підіймати його стронгмени будуть цілою командою. Планують встановити світовий рекорд. Наступні знаряддя називають “пальці”. То труби різного діаметру, ваги та довжини. Сергій Конюшок одразу підіймає найбільший палець, й виявляється, що він заважкий. Начальник цеху обговорює з богатирями скільки міліметрів труби треба сточити. Ще одна необхідна стронгменам річ, то пауер-стеірз – спеціальні залізні сходи, на які силачі заносять важкі предмети. Хоча це перший досвід виготовлення спортивних знарядь, в ІНТЕРПАЙП переконані що впораються гідно. Виготовлені знаряддя ще мають пройти завершальний виробничий етап. Звісно їх пофарбують й нанесуть логотип ІНТЕРПАЙП. Адже генеральний спонсор заходу етапу Strongman cup 2019 у Нікополі – саме компанія ІНТЕРПАЙП. Заводчани з нетерпінням чекають на своє професійне свято. Саме на День металурга у Нікополі пройде етап під назвою IRON MAN – залізна людина. Атлети змагатимуться в шести богатирських дисциплінах. Головний рефері – Василь Вірастюк. Етап кубку стронгмену Нікополь зустрічає 20-го липня. Вхід вільний. Фінал Strongman cup 2019 відбудеться у вересні вже у Дніпрі.