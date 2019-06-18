Третій всеукраїнський фестиваль блогерів “Дніпровський пост”

Він тривав три дні та зібрав українських зірок соцмереж і лідерів думок. Усього – понад пів сотні запрошених. Говорили на кардинально протилежні теми – від війни до … моди. Адже цього року організатори вперше запросили інстаграм- та ютуб-блогерів.

Фестиваль блогерів у Дніпрі розпочався із синього хідника у стилі Фейсбук. Під стінами Музею українського живопису ним пройшлися майстри інтернет-публікацій. На їхню честь навіть звучала пісня, спеціально написана організаторами фесту. Зірок соцмереж Дніпро збирає вже третій рік. Організатори зізнаються: не думали, що фестиваль стане традиційним. Однак публіки чимраз більшає. Назву фестивалю – “Дніпровський пост” – колись вигадав захисник України, блогер, що пише під псевдонімом Горький Лук. Він є постійним учасником фесту. Фестиваль проходив на двох локаціях. У Музеї українського живопису зібралися блогери-журналісти, волонтери, переселенці. Обговорювали політику, вибори та реформи. Серед найгарячіших тем – питання війни та окупованих територій. Жваве обговорення, наприклад, викликала ідея зробити Донбас зоною гуманітарного карантину, яку озвучив один зі спікерів. Кардинально протилежні теми обговорювали зірки Інстаграму та Ютубу. Більшість з них – справжні кумири молоді. Наприклад, за цими двома молодиками скрізь бігала зграйка дівчат. В Андрія та Микити понад два мільйони підписників. Хлопці здебільшого пародіюють відомих людей. Серед іменитих учасників – і режисер Вова Лерт. Він хоч і не блогер, однак має, що розповісти аудиторії. Окрім як послухати улюблених блогерів, гості фесту могли фотографуватися з кумирами, спостерігати за батлом між зірками Фейсбук та Інстаграм з Ютубом, а на кінцевий, третій день – взяти участь у майстер-класах.