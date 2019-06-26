Шістдесят гривень за екстремальне катання

Днями у кабінки оглядового колеса у парку Глоби відвалилося дно. У цей час там перебували люди. Обійшлося без жертв, однак міські чиновники на ситуацію відреагували бурхливо. Звернулися до прокуратури та вирішили поприбирати атракціони.

Інцидент стався саме у цій, 12-й кабінці. За словами касирки, відпала ось ця частина конструкції, яка несе виключно декоративний характер. Наразі її повністю відновили. За словами працівниці, у ситуації був винен саме необережний клієнт. А відсутність піддону ніякої загрози людям не становила. Однак після поламки, полагодили й інші кабінки, у яких також не вистачало деяких деталей, як от даху. Зараз атракціон працює у звичному режимі, на нього так само приходять кататися чимало дорослих з дітьми. Однак, у справу вже втрутилися представники міської ради. За їхніми словами, власник колеса володіє тут п’ятдесятьма шістьма атракціонами. Щомісяця він виплачує парку лише 19 тисяч гривень. Чиновники з цього приводу вже звернулися до правоохоронців. До відповідальності хочуть притягнути колишнє керівництво парку. Адже саме воно підписувало такі кабальні угоди. А із підприємцем угоду розривають. Попри те те, що розважальні споруди проходили регулярні перевірки спеціальної інспекції, умови їхньої роботи у міськраді вважають незадовільними. Тож невдовзі власник повинен прибрати усі свої атракціони. Протягом п’яти днів підприємець має згорнути роботу і вивезти обладнання. У протилежному випадку все демонтують і випишуть штраф. А на місці старих атракціонів у міськраді планують встановити нові. На умовах, які будуть вигідні усім сторонам.