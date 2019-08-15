Сьогодні в Україні відзначають День археолога

Найромантичніша з професій. Постійні експедиції, передача скарбів до музеїв, відкриття нових сторінок історії – що може бути цікавіше?

Свою професію археологи жартома називають захворюванням. Олександр ще навчався у школі, коли вирішив, що стане тільки археологом. Мрія здійснилася і у 2002 році він прийшов працювати в Дніпропетровський Історичний музей, щоб займатися саме археологією.

Практика – іншій бік романтики. Студенти, які беруть участь в експедиціях вперше, не всі витримують фізичні навантаження.

Розкопки у Царичанському районі влітку цього року принесли 147 артефактів! Їх відносять до часів неоліту й пізнього середньовіччя. Це посуд, знаряддя праці, елементи побуту з кераміки. Звідтіля й цей наконечник стріли. Невеличка, але цінна знахідка. Адже знайти купу золота для археологів – зовсім не головне.

Деякі знайдені речі можуть взагалі змінити уявлення про розвиток нашого краю. Ливарні форми, знайдені в Апостолівському районі, зараз ретельно досліджують. ( 8689 фото с черепками ливарні форми +8690 крупно)

Не всі знахідки потрапляють до фондів, або експозиції музею. Археолог повинен аргументувати значущість предмету. Анна Юрченко спеціалізується на середньовіччі й багато артефактів з її рук переходило до вітрин й стендів. Ця середньовічна баклага – ще не в фондах.

Зала найдавніших експонатів музею – дуже популярна. Зараз тут найдопитливіша публіка. Відвідувачі у тому віці, коли починають захоплюватися історією.

У відділі археології Історичного музею імені Яворницького планують наступну експедицію. Добре, якщо фінансування нададуть до холодних місяців. Якщо ні, треба шукати спонсорів. Головний аргумент – історія не чекатиме.