Чотири з половиною тисячі бігунів та з десяток дистанцій!

Вихідними місто Дніпро вкотре підтвердило звання спортивної столиці України. У неділю відбувся четвертий АТБ Марафон. Спортсмени з десяти країн світу з’їхалися, аби випробувати себе у спритності та побити власні рекорди. Як все відбувалося та хто виявився найшвидшим – знають наші кореспонденти.

Ранок у марафонців традиційно розпочався з розминки. Запальна рухівка зібрала кілька десятків спортсменів.

Загалом у спортивній події взяли участь чотири з половиною тисячі бігунів. Як професіоналів, так і аматорів. Серед останніх – наша колега – ведуча Прогнозу погоди на одинадцятому каналі. Анна вирішила подолати півмарафонську дистанцію.

До старту залишаються лічені хвилини. Починається забіг з традиційного сигнального пострілу мера Дніпра Бориса Філатова.

Першими почали бігти спортсмени, що взялися долати найдовші дистанції – марафонську та півмарафонську.

Другий забіг – на п’ять кілометрів. Найшвидшим на цій дистанції виявився Іван – у минулому професійний бігун. А кращий результат серед жінок у п’ятикілометровому забігу показала шістнадцятирічна Дарина. Дівчина подолала дистанцію за дев’ятнадцять хвилин! На марафон вона приїхала з селища Новотроїцьке, де навчається у спортивній школі.

В рамках АТБ Марафону відбувся забіг на 5 км ДЕКА & G-SHOCK. Торгова мережа ДЕКА підготувала багато призів, аби підтримати та надихнути спортсменів на нові звершення. Унікальні медалі, кубки у вікових категоріях та головна нагорода абсолютним переможцям – годинники G-SHOCK.

Одна година вісім хвилин – і вболівальники зустрічають кращого напівмарафонця!

Сергій Рибак приїхав з Вінниці. На дніпровському марафоні – вже вдруге.

За одинадцять хвилин від Сергія фінішувала Катерина – майстер спорту з легкої атлетики.

А ось абсолютним переможцем цьогорічних змагань став наш земляк – Артем Казбан з Дніпра – член збірної України з легкої атлетики. Марафонську дистанцію у сорок два кілометри чоловік подолав за дві години й сімнадцять хвилин. Побив власний рекорд!

А ось і чемпіонка серед жінок – одеситка Юлія Тарасова. Професійно зайнялася бігом лише п’ять років тому – після народження першої дитини.

Спортивне свято об’єднало всіх – від малого до старого! Наймолодшому учаснику – рік, найстаршому – вісімдесят два. А призовий фонд цьогоріч склав триста тисяч гривень!

Продовж всього марафону учасників забезпечували медичним супроводом, їжею та водою. На заході чергували тринадцять карет швидкої допомоги та 9 екіпажів Червоного Хреста.