Перевір своє серце

23.09.2019 19:01

Цієї п’ятниці розпочнеться тиждень безкоштовних медоглядів в Дніпропетровському обласному кардіоцентрі. Щодня з восьмої ранку до шостої вечора його фахівці діагностуватимуть всіх охочих. Там можна буде пройти дослідження крові на холестерин і цукор, зробити кардіограму та УЗД серця. І, звісно ж, отримати професійну консультацію кардіолога. Спеціалісти зазначають: серцево-судинні захворювання – найбільш розповсюджені і нерідко викликають ускладнення. Щороку на Дніпропетровщині реєструють більш як п’ять з половиною тисяч інфарктів.

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