Третій день заторів у Дніпрі

Через провал асфальту на розі Яворницького та Гагаріна – важливе для трафіку перехрестя перекрили. Відтоді сусідні вулиці потерпають від напливу автівок. Серед них – і Героїв Крут – колишня Фурманова. Уся вона забита полишеними обабіч дороги машинами. Через що дуже важко проїхати доволі вузькою вулицею. Докладніше – у сюжеті наших кореспондентів.

Шоста вечора – година-пік, вулиця Героїв Крут. На неї стікається величезний потік машин. Обабіч дороги припарковані автівки. Їх небагато, проте біля кожної – тягнучка: машини повністю зупиняються аби пропустити зустрічну смугу руху.

Водії, що застрягли в заторі, обурені.

Невдоволені й місцеві, мовляв затори – це не тільки галас й загазованість, а й небезпека для життя.

А ці кадри ми відзняли наступного дня. Тринадцята година. Кількість авто на узбіччі значно зросла, машини, що проїжджають повз, ледве не чіпляють одна одну дзеркалами.

У водіїв припаркованих автівок – стара пісня.

Чи законно паркуватися на Героїв Крут? Викликаємо патрульних.

ІнспЕктори, оглянувши місце виносять вердикт: водії припаркованих обабіч дороги автівок, нічого не порушують, бо на вулиці немає знаку “парковка заборонена”.

“Якщо немає дорожніх знаків, автомобіль стоїть без порушень ПДР, то власне підстав притягати до відповідальності такого водія немає.”

Разом із поліцейськими ми складаємо заяву, де просимо встановити тимчасові знаки. Це має допомогти розвантажити вулиці хоча б на час перекриття проспектів Дмитра Яворницького та Гагаріна.