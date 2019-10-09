Тяжко пораненого бійця привезли до лікарні Мечникова з зони бойових дій

Ростиславу тридцять три роки, він командир інженерного забезпечення. Постраждав під час розмінування територій поблизу селища Водяне. Боєць зазнав мінно-вибухової травми, в нього сильно поранене обличчя. Воїна терміново евакуювали до Маріуполя, а звідти вже до Дніпра. По дорозі в нього два рази зупинялося серце. Реанімаційні заходи тривають і зараз.

“Поранений знаходиться в комі, на штучній вентиляції легенів. Всі життєво важливі функції підтримуються за рахунок нашої апаратури і наших медикаментів.”