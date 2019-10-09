Тяжко пораненого бійця привезли до лікарні Мечникова з зони бойових дій

09.10.2019 18:27

Ростиславу тридцять три роки, він командир інженерного забезпечення. Постраждав під час розмінування територій поблизу селища Водяне. Боєць зазнав мінно-вибухової травми, в нього сильно поранене обличчя. Воїна терміново евакуювали до Маріуполя, а звідти вже до Дніпра. По дорозі в нього два рази зупинялося серце. Реанімаційні заходи тривають і зараз.

“Поранений знаходиться в комі, на штучній вентиляції легенів. Всі життєво важливі функції підтримуються за рахунок нашої апаратури і наших медикаментів.”

Tags: , , ,

Інші новини

Президент знову пообіцяв Дніпру аеропорт

10.10.2019 18:53

Ситуацію з ґрунтами на проспекті Гагаріна геологи вважають стабільною

10.10.2019 18:50

За крок від обвалу

10.10.2019 18:47

Профілактика грипу

10.10.2019 18:40

Теорія та практика сучасної морфології

10.10.2019 18:37

Неабиякі пристрасті за давнім сюжетом

10.10.2019 18:35