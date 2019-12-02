Епопея з гуртожитком Дніпровської Політехніки добігає кінця

Дві експертизи, кілька місяців укріплювальних робіт. І тепер будівля – неаварійна. Ба більше – з третього грудня рух транспорту перекритими проспектами також відновлять. Нагадаємо, на початку жовтня поблизу гуртожитку Дніпровської політехніки утворилося півтораметрове провалля. Через це вікна на першому поверсі просіли, а стіни – вкрилися тріщинами. Студентів евакуювали, а аварійну будівлю обнесли парканом.

5-го жовтня поблизу гуртожитку Дніпровської політехніки провалився асфальт та утворилося півтораметрове провалля. По стіні будівлі пішли тріщини. Понад дві сотні студентів тоді терміново евакуювали.

На ліквідацію аварійної ситуації пішло два місяці. План дій розробили фахівці будівельної академії. Спочатку укріпили зовнішню стіну – аби уникнути її подальшого просідання. Далі взялися за будівлю зсередини.

Тож будівля неаварійна, запевняють у міськраді. Та й підтоплення підземними ґрунтовими водами їй не загрожує. Тепер справа – за Політехнікою. Адже саме власник має приводити будівлю до ладу. Та у виші кажуть, гуртожитку потрібен не косметичний, а капітальний ремонт. Після того, як вони отримають протокол комісії з надзвичайних ситуацій, потрібні будуть проєктні роботи, експертизи. Та про строки говорити зарано.

Тим часом відселені студенти поступово облаштовуються на новому місці. У їхніх кімнатах зробили ремонт, поставили меблі.

З аварійного гуртожитку студентам вдалось забрати майже усі особисті речі. Та вони сподіваються, з часом їм дозволять повернутися у стару будівлю. Коли це буде – поки не знають.

В заручниках ситуації опинилися не лише студенти. Через провалля довелося перекрити частину проспектів Яворницького та Гагаріна. Тож вже кілька місяців як навколишні вулиці потерпають від заторів.

З заторами покінчено, кажуть у профільному департаменті. Проспект ось-ось відкриють для транспорту.

За підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій, у міськраді роблять оголошення. 3-го грудня з о пів на п’яту ранку рух транспорту в районі гуртожитку Політехніки буде відновлено.