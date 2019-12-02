Другу дитячу лікарю збираються реорганізувати

Про це сьогодні заявили у міськраді. Вже найближчої сесії депутати збираються проголосувати за об’єднання медзакладу з п’ятою лікарнею. Чи звільнятимуть медиків та на які зміни чекати пацієнтам — дивіться у наступному сюжеті.

Про плани об’єднати Другу дитячу лікарню з п’ятою міською, медики дізналися минулого тижня. Абсолютно випадково — побачили інформацію на сайті міськради. Працівники закладу були шоковані й побоювалися, що лікарню просто розформують. Відтак тисячі дітей залишаться без допомоги, а сотні медиків — без роботи.

Та сьогодні у міськраді заявили: лікарів звільняти не збираються. Скоротять лише адміністративні посади. Об’єднання двох закладів економічно обґрунтовано. Це дозволить суттєво зекономити бюджетні кошти!

Посадовці обіцяють: відремонтований заклад 5-ї лікарні відповідатиме високим стандартам та буде оснащений якісною медтехнікою. До кінця 2020 року ремонтні роботи мають завершитись.

До речі, друга дитяча лікарня — не єдина, яку найближчим часом збираються реорганізувати. У планах міських посадовців запровадити адміністративні зміни у роботі ще восьми медичних закладів Дніпра.