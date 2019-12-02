Середньовічні методи виховання

У Дніпрі розпочався судовий розгляд справи проти жінки, що прикувала до дивану прийомного сина. Саме у такому стані хлопця знайшли соціальні працівники. Все це було у серпні. Зараз жінку обвинувачують у катуванні дітей, незаконному позбавлені волі та невиконанні бАтьківських обов’язків. Валерія Бовша знає усі подробиці.

На лаві підсудних 56-річна Ганна Житник – педагог зі стажем та багатодітна матір. Це перше засідання у справі. Та до суті так і не дійшли. Через те, що не з’явився один з адвокатів.

Зараз, як і раніше, своєї провини обвинувачена у катуванні дітей, не визнає. Переконує: названого сина на ланцюг не саджала!

А ось стороні обвинувачення навпаки – все зрозуміло. Докази знущань з хлопчика неспростовні, переконує прокурор.

Доки жінка знаходиться під арештом, всі її діти – рідна донька та троє, що були під опікою – в притулку. Їхні інтереси в суді представляють соцпрацівники.

Нагадаємо: наприкінці серпня восьмирічного Стаса, що знаходився під опікою Ганни Житник, знайшли в квартирі прикутим до ліжка з металевим ланцюгом на шиї та зав’язаними очима. За такі методи виховання жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.