Масштабна евакуація у Дніпрі

Вранці приміщення обласної офтальмологічної лікарні заполонив запах горілого. Диму та вогню ніхто не бачив. Та, побоюючись пожежі, пацієнтів почали терміново виводити. Будівлю знеструмили. На щастя, і лікарям, і хворим вдалося швидко евакуюватися. А рятувальники, оглянувши приміщення лікарні, з’ясували: причиною неприємного запаху стало коротке замикання.

А от на проспекті Гагаріна перехожих нажахала справжня пожежа, що спалахнула у вентиляційній системі одного з ресторанів. Цілий квартал опинився в диму. Вогонь та їдка кіптява виривалися із труби на даху. Працівники закладу кинулися самотужки гасити полум’я. Приборкати вогонь вдалося ще до приїзду рятувальників. Попередньо, в трубі горів утеплювач, а причиною займання також стало коротке замикання.