Спорт для песиків

Цими вихідними у Дніпрі провели чемпіонат України з дог пуллеру. Це новий вид активності для собак, який включає біг та стрибки. У ньому беруть участь представники усіх порід: від померанського шпіца і до алабая. На цей чемпіонат приїхали понад сорок спортсменів із різних куточків України. Детальніше про змагання чотирилапих – Вікторія Будзинська розкаже.

Ганна Чайківська приїхала зі своїм улюбленцем, однорічним ротвейлером Арчібальдом із Запоріжжя. У чемпіонаті вони беруть участь вперше. Для них перемога не головне.

Бали песики заробляють, змагаючись у двох дисциплінах – бігу та стрибках. На кожен виступ дається 90 секунд. Валентина Кушніренко, приїхала з кривого Рогу на цей чемпіонат зі своєю улюбленицею Тісою. Ця чотирилапа надзвичайно розумна.

Крім того, Тіса вміє показувати різноманітні трюки. Валентина каже, чемпіонати з дог-пуллеру – це хороше тренування для песиків.

Аби улюбленець виконував всі елементи бездоганно, найважливіше у виступі.

Минулого року Україну на Чемпіонаті світу з дог-пуллеру представляла Катерина Головачова разом зі своєю улюбленицею, німецькою вівчаркою Хельгою. Сьогодні ж, вона головна суддя та організаторка українських змагань.

Собаки тут найрізноманітніших порід: від крихітних померанських шпіців до величезних алабаїв. Дог -уллер це спорт доступний усім породам собак. Загалом у чемпіонаті взяли участь понад сорок пар спортсменів.