Юний дизайнер з Дніпра підкорює Мілан

Інокентію Косенко всього дванадцять і він мріє стати українським Лагерфельдом. Хлопець вже створив свою першу колекцію одягу. Вона виявилась настільки вдалою, що поїхала до Мілану. Там юний дніпровець на рівні з дорослими дизайнерами взяв участь у показі моди. Своїми враженнями та поглядами на майбутнє поділився і з нами.

Стильний та завзятий. Інокентій вже думає над новою колекцією. Це будуть жіночі образи.

Поруч викладач та мотиватор Аліна. Свого часу вона організувала школу для людей, які мають хист до творчості, зокрема дизайну одягу. Згодом вирішила навчати і дітей.

Старання хлопця принесли результат. Його перша колекція, під назвою “Геометрія” побачила Мілан.

Інокентій був єдиною дитиною-дизайнером на міланському показі. І тримався досить впевнено.

Батьки Інокентія підтримують захоплення сина. І допомагають розвивати його талант.

Інокентій слідкує за всіма новинами в світі моди. Його кумиром є Карл Лагерфельд.

Своє майбутнє юний дизайнер пов’язує з Україною.