Без газу ще з літа

Мешканці гуртожитку на вулиці Столєтова вимушені використовувати електричні прилади для приготування їжі. Адже газові плити їм відключили ще у липні. П’яти місяців не вистачило, аби владнати ситуацію. Наш Єгор Ромахло дізнавався – через що гуртожитку відрізали газопостачання та чи варто мешканцям на щось сподіватися.

Газу — немає. І так вже майже пів року. Чверть тисячі мешканців гуртожитку вимушені шукати альтернативу для приготування їжі. Як от – електричні плитки.

Ось так, прямісінько у коридорі, Алла готує обід для двох маленьких дітей. На невеличкій електричній плитці.

А от Любов Анатоліївна використовує мультиварку. Однак куховарити доводиться тільки вдень, поки більшість мешканців гуртожитку на роботі. У вечорі ж починає зникати світло.

Аби добитися, щоб у будівлі відновили газопостачання, люди звертались куди тільки можна, як до місцевої та обласної влади, так і до самого Києва.

У Житлосервісі номер 5, що обслуговує гуртожиток, про ситуацію з відсутністю газу знають. Комунальники пояснюють – все через нез’ясовані стосунки з Дніпрогазом.

Схожа проблема чи не у всіх гуртожитках Дніпра! Але не пощастило саме мешканцям вулиці Столєтова. Там газовики банально перекрили вентиль. Зараз Житлосервіс очікує на кошти – півтора мільйонний борг перед Дніпрогазом мерія пообіцяла закрити з міського бюджету. Однак, вже у наступного року. А от чи внесуть до платіжок гуртожитку ті самі пункти з обслуговуванням газових плит та мереж – невідомо.