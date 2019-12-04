Відсутність пандусів, зависокі бордюри та розтрощені дороги

Маломобільні мешканці Дніпра не можуть вільно пересуватись містом. Вони не мають доступу до багатьох аптек, банківських відділень та магазинів. Які складнощі щодня доводиться долати людям з інвалідністю – наші журналісти покажуть.

Олена Осадча все життя бореться, щоб для таких, як вона створили ліпші можливості.

А з приходом зими життя для людей на візку ускладнилось ще більше.

Олена мешкає на житломасиві Лівобережний-3, пересувається переважно проїжджою частиною, бо через кучугури снігу та зависокі бордюри рухатися тротуаром — неможливо. Через відсутність пандусів не може потрапити і до аптеки. Така ж ситуація і з банківськими відділеннями.

Дніпро – геть не пристосований для людей з інвалідністю, каже Олена. Особливо це відчувається у спальних районах.

А Ольга Волкова усе життя відстоює права людей з інвалідністю. Стверджує — для них в Україні немає належних умов.

Але в цьому році влада намагається поліпшити ці умови. Це й запровадження інклюзивної освіти, і створення реабілітаційних центрів, і облаштування міста пандусами.

Більше трьох років у місті працює соціальне таксі, автопарк пристосований для людей з інвалідністю. Ним користуються шістсот пасажирів, які стоять на обліку в соціальному центрі. На місяць кожному виділяють три безкоштовні поїздки.

Через чималий попит на соціальне таксі наступного року спеціально обладнаних машин стане більше.

15 відсотків населення в Україні — люди з інвалідністю. Вони вірять, що з часом їм створять усі умови для комфортного життя.