Без тепла – від самого початку опалювального сезону

06.12.2019 18:03

У Софіївському районі з настанням холодів декілька шкіл були вимушені припинити навчальний процес. У кабінетах майже льодовиковий період. Опалення у навчальних закладах немає і досі. Адже вони не отримали лімітів на газ. Чому та хто у цьому винний – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Лише відлуння замість дитячих голосів. У двох школах Софіївського району вже третій тиждень тривають вимушені канікули. Повноцінного опалення  немає. Труби  кімнатної температури.

Порожній клас, декілька стопок зошитів на вчительському столі та повідомлення про контрольну роботу на дошці. Ось і все, що зараз нагадує про навчальний процес у Новоюліївській школі.

Аж на два градуси тепліше у кабінетах початкової школи. Тут влаштували пункт обігріву викладачі, які продовжують виходити на роботу.

Педагоги розповідають, коли на вулиці була ще плюсова температура, уроки все ж проводили. Та тривали вони двадцять п’ять хвилин. Грілися, як могли.

У цій школі навчається майже сотня дітей. Їхні батьки позачерговими канікулами  відверто не задоволені.

Школярі ж додатковому відпочинку теж не раді.

Під час нашого візиту до Новоюліївської школу  дізнались, газ для опалення закладу все ж таки виділили. Однак, тільки на грудень. І усього  три тисячі кубів.

Аналогічна ситуація з опаленням і у школі селища Вишневе. Син Марини навчається тут у другому класі. Жінка розповідає — через позачергові канікули доводиться займатися з дитиною вдома. Аби вона не відставала від програми.

Керівництво школи повідомило : їхній заклад теж врешті решти отримав ліміти на газ. Наразі триває підготовка до запуску опалення.

Обидві школи планують розпочати навчання з понеділка. За вихідні навчальні заклади мають прогріти. Чому сталася така ситуація пояснюють у Софіївській районній раді. Гроші на газ, кажуть, у бюджеті були. Однак в останній момент через масові звільнення у районному відділі освіти  розпався тендерний комітет. І блакитне паливо банально не змогли придбати.

А от у районній адміністрації навпаки, звинувачують районну раду. Мовляв, коштів на газ у бюджеті не було. Тому й такі затримки.

І просять пробачення …

Аби школи продовжили отримувати газ, з нового року адміністрація має провести ще один тендер. Чи затягнеться процедура на цей раз  невідомо. Одинадцятий канал продовжить слідкувати за ситуацією з опаленням в області. Якщо ваша дитина досі ходить до холодної школи або тепла досі немає у вашій квартирі  звертайтесь до нашої редакції за вказаним телефоном.

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