Без тепла – від самого початку опалювального сезону

У Софіївському районі з настанням холодів декілька шкіл були вимушені припинити навчальний процес. У кабінетах майже льодовиковий період. Опалення у навчальних закладах немає і досі. Адже вони не отримали лімітів на газ. Чому та хто у цьому винний – дізнавався наш Єгор Ромахло.

Лише відлуння замість дитячих голосів. У двох школах Софіївського району вже третій тиждень тривають вимушені канікули. Повноцінного опалення – немає. Труби – кімнатної температури.

Порожній клас, декілька стопок зошитів на вчительському столі та повідомлення про контрольну роботу на дошці. Ось і все, що зараз нагадує про навчальний процес у Новоюліївській школі.

Аж на два градуси тепліше у кабінетах початкової школи. Тут влаштували пункт обігріву викладачі, які продовжують виходити на роботу.

Педагоги розповідають, коли на вулиці була ще плюсова температура, уроки все ж проводили. Та тривали вони двадцять п’ять хвилин. Грілися, як могли.

У цій школі навчається майже сотня дітей. Їхні батьки позачерговими канікулами – відверто не задоволені.

Школярі ж додатковому відпочинку теж не раді.

Під час нашого візиту до Новоюліївської школу – дізнались, газ для опалення закладу все ж таки виділили. Однак, тільки на грудень. І усього – три тисячі кубів.

Аналогічна ситуація з опаленням і у школі селища Вишневе. Син Марини навчається тут у другому класі. Жінка розповідає — через позачергові канікули доводиться займатися з дитиною вдома. Аби вона не відставала від програми.

Керівництво школи повідомило : їхній заклад теж врешті решти отримав ліміти на газ. Наразі триває підготовка до запуску опалення.

Обидві школи планують розпочати навчання з понеділка. За вихідні навчальні заклади мають прогріти. Чому сталася така ситуація пояснюють у Софіївській районній раді. Гроші на газ, кажуть, у бюджеті були. Однак в останній момент через масові звільнення у районному відділі освіти – розпався тендерний комітет. І блакитне паливо банально не змогли придбати.

А от у районній адміністрації навпаки, звинувачують районну раду. Мовляв, коштів на газ у бюджеті не було. Тому й такі затримки.

І просять пробачення …

Аби школи продовжили отримувати газ, з нового року адміністрація має провести ще один тендер. Чи затягнеться процедура на цей раз – невідомо. Одинадцятий канал продовжить слідкувати за ситуацією з опаленням в області. Якщо ваша дитина досі ходить до холодної школи або тепла досі немає у вашій квартирі – звертайтесь до нашої редакції за вказаним телефоном.