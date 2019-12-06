Інтернет-війна

Чотири дніпровські провайдери сьогодні зробили заяву про тиск з боку мерії. Повідомили — усе їхнє обладнання, що працює безпосередньо у будинках абонентів, збираються забрати міські комунальні підприємства. Йдеться про штучне створення посередника — переконані бізнесмени. І його поява здорожчає інтернет-послуги для дніпрян. Подробиці конфлікту — далі.

У провайдерів хочуть забрати мережі. З такою заявою виступили представники інтернет-компаній Воля, Фрегат, ДТС та Дата-груп. Ще влітку у газеті, що належить міській раді, було оголошення про те, що міські комунальники начебто знайшли нічийне майно – безліч кілометрів дротів та тисячі розподільчих коробок. І ось вже є рішення міськради, що усе це майно передається Житлосервісу та КП Самарського району.

Уся ця ситуація з втраченим майном – нонсенс, вважають юристи інтернет-провайдерів.

До міської ради провайдери надіслали листи, що майно належить їм. Більш того, вони продовжують його обслуговувати.

Тим часом міські комунальні підприємства припинили виставляти провайдерам рахунки за право доступу до будинків. Лише “Фрегат” сплачував КП Самарського району 200 тисяч щомісяця. Зараз усі ці відносини припинено. Ситуація висить у повітрі.

Провайдери хотіли б владнати ситуацію миром, та вже готуються розбиратися з мерією у судах. І кажуть, вже найближчим часом конфлікт може негативно позначиться на дніпровських користувачах інтернету



Скоріш за все інтернет-конфлікт омине будинки, де створені ОСББ. З ними провайдери мають окремі угоди. Мешканцям же багатоповерхівок, які обслуговують Житлосервіс чи КП Самарського району — ймовірно доведеться або платити більше, або переходити на мобільний інтернет.

У мерії ж кажуть, усе це – заради впорядковувати мереж у житлових будинках. Про що вже давно була розмова з провайдерами.

Оскільки провайдери цього не зробили, наполягають у мерії, контролювати ситуацію візьметься Житлосервіс.

Чи позначиться таке впорядкуванні на вартості інтернет-послуг для городян – у міськраді не повідомили.