Зима на дорогах

У службі автомобільних шляхів Дніпропетровщини відзвітували про готовність зустріти негоду. Цьогоріч вперше сніг на обласних трасах прибиратиме не Облавтодор, а приватна компанія. У поліції ж у свою чергу провели з автоперевізниками жорстку бесіду та анонсували перевірки. Подробиці — далі в сюжеті.

Перші снігові замети та ожеледь. По Дніпропетровщині негода вдарила надвечір другого грудня. Аби розчистити траси державного значення в службі автомобільних доріг залучили майже сто одиниць спецтехніки й, кажуть, впоралися.

У службі наразі готуються до нових примх погоди. Чергують цілодобово. В автопарку — чекають на виїзд понад дві сотні новеньких спецмашин. Цьогоріч вперше Облавтодор програв тендер на розчищення доріг. На Дніпропетровщині його виграло приватне підприємство “Автомагістраль Південь”. У службі автомобільних доріг налаштовані оптимістично.

А правоохоронці перевіряють на готовність до зими представників АТП. В управлінні патрульної поліції з усіма, хто обслуговує Дніпро, провели нараду.

Керівникам автотранспортних підприємств нагадали про те, як важливо дотримуватися ПДР у зимовий період та слідкувати за медоглядом водіїв.А ще — перевіряти відсутність щілин у салоні та справність системи обігріву. Чи сумлінно стежать за станом маршруток автоперевізники – копи, кажуть, перевіряють щодня на кінцевих зупинках. Містяни ж розповідають як підготували свої авта до зими.

Протягом наступного тижня снігу не очікують. Проте поліцейські радять вже зараз покласти до багажника буксувальний трос. У випадку негоди на дорозі бути особливо обережним та мати повний бак бензину. Якщо ж застрягли – викликати рятувальників, або фахівців служби автомобільних доріг. Вони мають розчистити вам дорогу. Телефони диспетчерської зараз на ваших екранах.

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

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