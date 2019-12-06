Кожній громаді — по шерифу

06.12.2019 17:54

Майже два десятки ОТГ Дніпропетровщини отримали власних поліцейських. Правоохоронці пройшли особливу підготовку під керівництвом американських спеціалістів. Кожен з них відповідатиме за власний населений пункт та матиме персональний автомобіль. У керівництві національної поліції впевнені, цей крок допоможе знизити рівень злочинності у віддалених частинах Дніпропетровщини. Подробиці – дивіться прямо зараз.

Юлія вже отримала ключі від автомобіля, на якому патрулюватиме територію Піщанської ОТГ. Поліцейська розповідає : підготовка була дуже ретельною.

Компанію Юлії складуть ще три поліцейських, які вже працюють у Піщанці. Голова ОТГ пояснює : чим більша громада, тим більше правоохоронців доводиться залучати.

Керівництво національної поліції впевнене  реформа кардинально змінить образ дільничого. Адже тепер у кожного населеного пункту буде власний шериф.

ОТГ Дніпропетровщини першими в Україні отримали власних офіцерів поліції. Наступними у списку  Кіровоградська, Черкаська та Харківська області.

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