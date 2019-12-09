“Райський сад” очікує на дніпрян вже цими вихідними

У місті відбудеться благодійна барахолка з продажу живих квітів. Вторговані кошти підуть на придбання нового обладнання у Центр матері та дитини імені Руднєва. Зібрати необхідно понад сто тисяч гривень. Як приєднатися до доброї справи — дізнаєтесь просто зараз.150 тисяч гривень на нове обладнання. Саме стільки грошей зараз потребує обласний медичний Центр матері і дитини імені Руднєва.

Цей прилад довготривалого використання. Маленьких пацієнтів він зможе обігрівати кілька років. Для їхніх мам також планують закупити необхідний пристрій.

Зібрати необхідні кошти планують від продажу квітів та рослин. Їх надасть партнер благодійної барахолки – місцева мережа флористичних магазинів. Остаточного переліку асортименту організатори поки не мають.

Оскільки барахолка пройде напередодні Нового року, серед товарів можуть бути навіть ялинки в горщиках. Та крім придбання рослин, дніпрянам запропонують і кілька святкових майстер-класів.

Внести свій вклад у добру справу можна вже чотирнадцятого та п’ятнадцятого грудня. Квіткова барахолка відбудеться у фоє будівлі на площі Троїцькій, 2-А. З 10 ранку до 8 вечора.