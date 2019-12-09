Народний контроль за громадським транспортом

Мешканці Придніпровська та Ігрені вийшли на вулиці й самостійно почали стежити за інтервалом руху маршруток. Адже деякі перевізники на житломасивах систематично порушують графік чи навіть взагалі не виходять на маршрут. Усю зібрану інформацію громадські контролери передають помічникам народного депутата Дмитра Киселевського. Більше деталей — далі у сюжеті.

Мешканці лівого берега Дніпра організували громадський контроль за інтервалом руху автотранспорту одночасно на одинадцяти маршрутах. Так, пані Людмила з шостої ранку уважно фіксує час відправлення автобусів та їхні номери на зупинці громадського транспорту “Ксенівка”.

Ініціатором такого контролю за інтервалом руху маршруток став народний депутат Дмитро Кисилевський. Він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці дані міськради про рух громадського транспорту. Люди стали писати, що насправді ситуація ще гірша. І на деяких маршрутах автобуси взагалі не з’являються. Тоді й виникла ідея альтернативного контролю — зі сторони самих мешканців лівого берега.

Після звернення Дмитра Кисилевського міськрада Дніпра дала перевізникам Лівобережжя один місяць на виправлення ситуації. У випадку нових порушень — несумлінних перевізників обіцяють замінити на більш відповідальних. Проте громадські контролери готові й надалі відстежувати роботу маршруток.

До такого громадського контролю можуть приєднатися всі охочі. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму на сторінці Дмитра Кисилевського у Фейсбуці. Або ж звернутися до громадської приймальні народного депутата у Самарському виконкомі чи в палаці культури Металург.