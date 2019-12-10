Дух зимової казки, любові й добра

У Дніпрі відчиняє свої двері Фабрика Святого Миколая. Вже десятий рік поспіль волонтери та небайдужі містяни збирають подарунки для малечі із соціально вразливих категорій. І закликають приєднуватися до команди “миколайчиків”. Тут будуть раді будь-якій допомозі. Як відчути себе чарівником та подарувати свято тим, хто цього потребує найбільше — дивіться далі.

Короткий інструктаж – і фабрика Святого Миколая відчиняє свої двері. Близько п’ятнадцяти волонтерів стають до роботи і допомагають збирати святкові набори для малечі. Контролюють кожен крок, адже за тиждень подарунки мають дійти до своїх адресатів.

Волонтером може стати будь-хто. Наприклад, на фабриці у Дніпрі працюють і хлопці, і дівчата різного віку. Серед помічників Миколая і Ліля. Раніше дівчина допомагала збирати подарунки у своєму університеті. Сьогодні ж долучилась до інших волонтерів, і перший святковий пакунок готовий.

Усі ці подарунки від Святого Миколая отримають діти з малозабезпечених сімей, воїнів Ато, а також – малеча з особливими потребами. Торік свої подарунки отримали майже дві тисячі дітей. Організатори впевнені: цього року їх буде значно більше. Усе завдяки підтримці від волонтерів та небайдужих громадян.

Організатори закликають усіх небайдужих приєднуватись до команди Святого Миколая.Приносити подарунки можна просто до Центру допомоги учасникам АТО за адресою проспект Поля 1.

Працюватиме фабрика до 18 грудня. А вже 19-го, у День Святого Миколая, подарунки відправлять малечі.