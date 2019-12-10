Акустичним панелям в обласній філармонії бути

Організатори підбили підсумки акції “Австрійська осінь”. Майже весь минулий місяць гурмани насолоджувалися стравами австрійської кухні у десяти ресторанах міста. Прибуток за них піде на потреби філармонії, сума вторгованих коштів навіть перевершила очікування. Тож коли слухачі зможуть насолодитися довершеним звучання симфонічного оркестру — дивіться.

171 тисяча гривень за 25 днів. Таку суму зібрали ресторатори Дніпра під час акції “Австрійська осінь”. Заради неї заклади розробили спеціальне меню австрійської кухні.

Гроші збирали на акустичний кабінет, завдяки якому музика оркестру звучатиме на повну.

Дніпряни ініціативу рестораторів підхопили практично моментально. Сотні людей, навіть гості міста, замовляли страви зі спеціальних меню. Однак ближче до завершення акції ентузіазм гурманів дещо зменшився.

Сума зібраних коштів навіть перевершила очікування! Адже виручити було необхідно на кілька тисяч менше. До того ж, організаторам вдалося привернути увагу і до проблем мистецького закладу. Тож філармонія отримала додаткові подарунки.

А придбанням та встановленням акустичних панелей займаються самі ресторатори. Вже незабаром вони планують визначитися з компанією, яка протягом кількох місяців виготовить обладнання.

Тож орієнтовно, насолодитися довершеним звучанням гості філармонії зможуть на початку весни.