Сусідські війни через шлагбаум.

Мешканці одного з будинків на вулиці Калинова самостійно перекрили проїзд у власному дворі. Це обурило людей із сусідніх багатоповерхівок. Адже тепер біля їхніх будинків – затори. А до висотки навіть не можуть під’їхати сміттєвози. Чи законна така самодіяльність та на чиєму боці правда – дізнавались наші журналісти.

У дворі будинку на вулиці Калиновій 51 вирують справжні пристрасті. Причина сусідського конфлікту – ось ці дві труби, забетоновані у новенький асфальт.

Нещодавно тут був повноцінний шлагбаум. Його встановили мешканці будинку, які незадоволені постійним проїздом автомобілів через їхній двір.

Мешканці ж сусідніх будинків тепер потерпають від заторів у власних дворах. Адже вулиця проїзна. Ось так, наприклад, сміттєвоз вимушений розвертатися через перекриття.

Ініціатори перекриття двору ж стоять на своєму. Мовляв, усі документи для встановлення шлагбауму є. І взагалі — вони мають ОСББ, і на цій території — усе належить їм.

Однак, ніяких документів, які б дозволили руйнувати дорожнє покриття, мешканці не показали. У інспекції ж благоустрою нам пояснили: таких ситуацій із самовільним захопленням землі у місті чимало. Жодного права встановлювати будь-які перекриття у дворах мешканці будинку, звісно, не мають.

Тож на ОСББ тепер очікує штраф за псування асфальту. Забетоновані труби ж комунальники пообіцяли прибрати найближчим часом. Проте, в інспекції проанонсували: незабаром встановити перекриття, паркан або шлагбаум у дворі стане більш ніж реально.

Та аби встановити перекриття вам доведеться зібрати чималу кількість документів. Найважливіші з них дозвіл від поліції та ДСНС. Спеціалісти перевірять, чи не заважатиме ваш шлагбаум або паркан руху пожежних та патрульних машин. Окрім цього, потрібно буде отримати згоду більш ніж половини мешканців навколишніх будинків.